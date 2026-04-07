Πάτρα: Απόψε στην Ευαγγελίστρια η χορωδία της Παντάνασσας ψάλλει το τροπάριο της Κασσιανής

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, ψάλλεται στις Εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης & το τελευταίο τροπάριο στην ακολουθία που πραγματικά είναι εξαιρετικό και συγκινητικό, είναι αυτό της ευσεβούς και λογίας ποιήτριας του Βυζαντίου, της Κασσιανής μοναχής.

Η Κασσιανή όπως λέγεται, είχε θαμπώσει με την ομορφιά της το νεαρό Αυτοκράτορα Θεόφιλο, ο οποίος αναζητούσε μία κοπέλα για μέλλουσα σύζυγο του. Θέλοντας ο ίδιος να διαπιστώσει αν και η εξυπνάδα της Κασσιανής ήταν ανάλογη με την ομορφιά της, της είπε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα» («Από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα»), υπονοώντας την Εύα. Η Κασσιανή όμως δεν ξαφνιάστηκε και θέλοντας να δείξει και την εξυπνάδα & ευστροφία της απήντησε: «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα» («Και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα»), υπονοώντας την Παναγία, που έφερε στον κόσμο το μεγαλύτερο αγαθό.

Η συνέχεια είναι γνωστή και όπως γράφει το saint.gr, η πράγματι έξυπνη απάντηση της Κασσιανής χαρακτηρίσθηκε από τον Θεόφιλο ότι περιείχε και κάποια επιπολαιότητα, οπότε έδωσε το μήλο στην επίσης ωραία, αλλά και σεμνή Θεοδώρα επιλέγοντας την για γυναίκα του.

Η Κασσιανή απογοητεύθηκε από την αποτυχία της και πήρε την απόφαση να αποτραβηχτεί από τον κόσμο και να μονάσει. Έκτισε με δικά της χρήματα ένα μοναστήρι, που πήρε αργότερα το όνομά της, ντύθηκε το μοναχικό σχήμα και αφιερώθηκε στη λατρεία του Χριστού και στην ποίηση. Εκεί στην ήσυχη και υποβλητική ατμόσφαιρα του μοναστηριού συνέθεσε και το περίφημο Ιδιόμελο «Τροπάριο της Κασσιανής» από το όνομά της, που αργότερα η Ορθόδοξη Εκκλησία το καθιέρωσε ως Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης & ψάλλεται στο τέλος της ιεράς ακολουθίας την Μ. Τρίτη το βράδυ στις εκκλησιές.

Όπως είδαμε και φέτος, θα τηρηθεί η παράδοση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος και κατά την Β΄ Ἀκολουθία της Μεγάλης Τρίτης (απόψε ώρα 9-10.30 μ.μ.) το περίφημο Τροπάριο της Οσίας Κασσιανής θα ψάλλει η τετράφωνη χορωδία του Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών "Γεώργιος Ν. Τριάντης" με χοράρχη τον Θεόδωρο Χαλκιόπουλο.

Η χορωδία της Παντάνασσας με τη μεγάλη ιστορία και παράδοση ολοκλήρωσε την περασμένη Κυριακή (των Βαΐων) 5/4 τις υποχρεώσεις της (έψαλλε κάθε Κυριακή στην Β' Θεία λειτουργία) και θα επανέλθει με το καλό την πρώτη Κυριακή του ερχόμενου Νοεμβρίου. Πάντως όπως κάθε χρόνο τα μέλη της χορωδίας της Παντάνασσας θα δώσουν το παρών μαζί με τους ιεροψάλτες στην περιφορά του Επιταφίου του Ιησού Χριστού την Μεγάλη Παρασκευή 10-4-2026 το βράδυ.

