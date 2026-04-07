WSJ: Το Ιράν διακόπτει τις απευθείας διπλωματικές επαφές - Τράμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει»

Τα Στενά, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, με τη διεθνή κοινότητα και τις αγορές ενέργειας να προσπαθούν με κομμένη την ανάσα να αποκρυπτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε στην Τεχεράνη την «κλεψύδρα» που αδειάζει με μια απειλητική προειδοποίηση πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται, με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα προς τις 03:00 της Τετάρτης (8/4), όπου και θα λήξει η προθεσμία από το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τρία είναι τα βασικά σενάρια για το τι θα συμβεί μετά το πέρας της προθεσμίας.

1. Καμία άμεση στρατιωτική ενέργεια (χαμηλή πιθανότητα)



Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης χωρίς στρατιωτική δράση θεωρείται περιορισμένο. Ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στο τελεσίγραφο και μια υποχώρηση θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του.

Παραμένουν ωστόσο ανοιχτά εναλλακτικά «εργαλεία» πίεσης, όπως η επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ — μια κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση χωρίς άμεση σύγκρουση.

2. Παράταση μέσω διαπραγματεύσεων

Ένα πιο ισορροπημένο σενάριο προβλέπει ανακοίνωση προόδου στις συνομιλίες. Σε αυτή την περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να μεταθέσει την προθεσμία, μειώνοντας προσωρινά την ένταση.

Διπλωματικές επαφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αν και η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι μέχρι στιγμής προτάσεις του Ιράν «δεν επαρκούν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων.

3. Στρατιωτική κλιμάκωση με σφοδρά πλήγματα

Το πιο ακραίο σενάριο παραμένει στο τραπέζι. Αν η Ουάσιγκτον εκτιμήσει ότι η Τεχεράνη καθυστερεί σκόπιμα, δεν αποκλείεται να δοθεί εντολή για άμεσες επιθέσεις μετά τη λήξη της διορίας.

Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να είναι είτε μαζικές είτε σταδιακές, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης και την επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν διακόπτει τις απευθείας διπλωματικές επαφές

Το Ιράν διέκοψε τις απευθείας διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αν και συνεχίζονται οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Τραμπ, αλλά δεν έχει μπει τέλος στις συνομιλίες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η ιρανική εφημερίδα Tehran Times υπογραμμίζει πως οι διπλωματικοί και οι έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν έχουν κλείσει.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 03:00 την Τετάρτη (8/4) (ώρα Ελλάδας). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα (6/4) στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κρίσιμο σημείο για γεωπολιτική και ενέργεια

Η μέχρι τώρα στάση του Τραμπ δείχνει ότι χρησιμοποιεί τα τελεσίγραφα ως μοχλό πίεσης, χωρίς πάντα προβλέψιμη κατάληξη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας, καθώς οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του πετρελαίου, τη ναυσιπλοΐα και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν αν η κρίση θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση ή σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια σταθερότητα.