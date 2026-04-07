Άγιο Φως: Πώς και πότε θα φτάσει στην Ελλάδα- Χωρίς πιστούς η τελετή αφής

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, με την ελληνική αποστολή να το παραλαμβάνει από τον Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου η τελετή αφής θα γίνει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιορισμένη παρουσία εντός του ναού.

Η είσοδος των πιστών στην παλιά πόλη θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρούς ελέγχους, ενώ κατά την διάρκεια της τελετής θα βρίσκονται εντός του Ιερού Ναού ο Πατριάρχης, 15 αγιοταφίτες πατέρες, ενώ υπάρχει πρόβλεψη να παραστεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ενδέχεται να παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα. Οι τελετές στον Ναό της Αναστάσεως θα τελούνται χωρίς παρουσία πιστών, ενώ αντίστοιχος έλεγχος θα ισχύει και έξω από τα τείχη, στην πύλη της Γιάφας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω των τελευταίων 24ωρων συναγερμών και πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν διάφορα σενάρια μεταφοράς, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής και η κανονικότητα της τελετής.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί πλήρως, ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν απαγορευμένοι για τους πιστούς, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της τελετής και την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.