Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Πώς γίνεται η ψηφιακή άρση ακινησίας οχημάτων

Τη δυνατότητα να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα έχουν πλέον χιλιάδες οδηγοί προκειμένου να θέσουν σε κίνηση και πάλι τα οχήματά τους.

Σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τους μήνες για τους οποίους επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε κυκλοφορία, πληρώνοντας μόνο τα αντίστοιχα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η ψηφιακή άρση ακινησίας πραγματοποιείται μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR.

Διευκρινίζεται ότι:

Το ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Ακόμη και αν η άρση αφορά μικρότερο χρονικό διάστημα, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών.

Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους, υποβάλλουν αίτημα άρσης ακινησίας στην αρμόδια ΔΟΥ/Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Η παραλαβή των πινακίδων γίνεται κατόπιν ραντεβού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ «Τα Ραντεβού μου» επιλέγοντας Επιχειρησιακή περιοχή: Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Αυτοκίνητα > Διαδικασία: Άρση ακινησίας και καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τους μήνες κυκλοφορίας (για τις περιπτώσεις που η ακινησία δεν έχει δηλωθεί στο myCAR).

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει προθεσμία να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Αν δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου δήλωση ακινησίας εμπρόθεσμα, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε θέση του οχήματος σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους υπόλοιπους μήνες έως το τέλος του έτους, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της αναγκαστικής ακινησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Οχημάτων > Ακινησία Οχημάτων > Άρση ακινησίας.

Μία φορά τον χρόνο

Η δυνατότητα της πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα δίνεται μόνο για μία φορά κάθε έτος. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πάρει κάποιος για 1 μήνα τις πινακίδες του ΙΧ , να πληρώσει το 1/12 των ετήσιων τελών και μετά να θέσει το όχημα του σε ακινησία και να τις ξαναπάρει.

Προϋπόθεση για να πάρουν πίσω τις πινακίδες είναι το όχημα να είναι ασφαλισμένο και να καταβάλουν το ποσό των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο διάστημα που θέλουν να κυκλοφορήσουν το όχημα το οποίο υπολογίζεται με δωδεκατημόρια. Δηλαδή για ένα μήνα θα πληρώσουν το 1/12 των ετήσιων τελών που αντιστοιχούν στο όχημα τους για 2 μήνες τα 2/12 για 6 μήνες τα 6/12 κ.ο.κ .

Για παράδειγμα ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη 265 ευρώ που θέλει να επανακυκλοφορήσει το όχημα του για δύο μήνες θα κληθεί να πληρώσει 44 ευρώ (2/12 του ποσού) και για 6 μήνες 132,5 ευρώ (6/12). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

Το ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας είναι ο μήνας, πράγμα που σημαίνει ότι στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να κυκλοφορήσει το όχημα του για 20 ημέρες θα πληρώσει το 1/12 των τελών.