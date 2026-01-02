Τέλη Κυκλοφορίας: Λιγότεροι από 4 στους 10 πλήρωσαν εγκαίρως - Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Παρά τις συνεχείς ειδοποιήσεις και την επισήμανση ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση, μόλις τέσσερις στους δέκα ιδιοκτήτες οχημάτων πλήρωσαν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας, μέχρι δηλαδή και την τελευταία ημέρα του 2025.

Από τα 6,7 εκατ. δηλωμένα οχήματα, μόλις 2,5 εκατ. τακτοποιήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, ποσοστό που μετά βίας πλησιάζει το 40% (σ.σ. 38%).

Δεδομένου ότι είχε ξεκαθαριστεί πως δεν θα υπάρξει παράταση, θα ακολουθήσουν πρόστιμα σε όσους δεν τακτοποίησαν την οφειλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 τα τέλη κυκλοφορίας είχαν πληρωθεί εμπρόθεσμα από 5,9 εκατ. ιδιοκτήτες (ποσοστό 88%), ενώ το 2023 το ποσοστό άγγιξε το 90%, με καταληκτική ημερομηνία τότε την 4η Μαρτίου λόγω παράτασης.

Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Για όσους, λοιπόν, δεν ήταν συνεπείς με την πληρωμή, προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, αν η πληρωμή γίνει έως 31/1/2026

50% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026

100% (ισόποσο πρόστιμο) από 1/3/2026 και μετά, καθώς και σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Πότε ισχύουν τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας

Τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου 2026, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2025.

Η πληρωμή γίνεται χωρίς πρόστιμο και αναλογικά:

για 3 μήνες κυκλοφορίας: πληρωμή 3/12 των ετήσιων τελών

για 6 μήνες: πληρωμή 6/12 των ετήσιων τελών

Σημειώνεται μάλιστα πως η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Αν ο ιδιοκτήτης χρειαστεί εκ νέου το όχημα, θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρα τα ετήσια τέλη.

Ακινησία και κατάθεση πινακίδων

Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 θα βεβαιωθούν με πρόσθετο 25%, ενώ η ακινησία θα μπορεί να δηλωθεί μόνο αφού προηγηθεί η πληρωμή τους.

Για τη δήλωση ακινησίας απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

τα στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου

δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος)

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.