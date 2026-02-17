Πάτρα: 1 ώρα και 10 λεπτά από Ταραμπούρα έως Συχαινά- «Αναστενάζουν» τα λεωφορεία από τα έργα

Από 40 λεπτά που απαιτούνται υπό κανονικές συνθήκες για να διανύσει ένα λεωφορείο της γραμμής 2 τη διαδρομή από Ταραμπούρα έως Συχαινά, σήμερα ο χρόνος έχει εκτοξευθεί στη 1 ώρα και 10 λεπτά.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Πάτρας, με οδηγούς και επιβάτες να δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή τους.

Στα όριά τους βρίσκονται οι οδηγοί του Αστικού ΚΤΕΛ, αλλά και οι πολίτες που εξαρτώνται από τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Το κυκλοφοριακό χάος που παρατηρείται σε κεντρικούς και περιφερειακούς άξονες της πόλης έχει μετατραπεί σε μόνιμο «πονοκέφαλο».

Τα συνεχιζόμενα έργα σε διάφορα σημεία, σε συνδυασμό με τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα που συχνά μπλοκάρουν τη διέλευση των λεωφορείων, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των οδηγών. Το αποτέλεσμα είναι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, τροποποιήσεις διαδρομών και έντονη αγανάκτηση από το επιβατικό κοινό, που βλέπει τον χρόνο μετακίνησης να αυξάνεται καθημερινά.

«Υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλες τις γραμμές, σε όλη την πόλη γίνονται έργα. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν καθιζήσεις στην Αγίου Διονύσιου και γίνοντας έργα από τη ΔΕΥΑΠ και στην Κολοκοτρώνη υπάρχει πρόβλημα, όπως και με τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων που αλλάζουμε την διαδρομή της γραμμής 5, συνέχεια. Από την προηγούμενη Κυριακή, υπάρχει και αλλαγή στη γραμμή 2 λόγω των ζημιών στο οίκημα επί της Ιωνίας. Το πρόβλημα με το κυκλοφοριακό σε όλη την πόλη είναι μεγάλο, για παράδειγμα ένα λεωφορείο της γραμμής 2, υπό κανονικές συνθήκες κάνει 40 λεπτά, από Ταραμπούρα έως Συχαινά, τώρα με την κίνηση και ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, κάνει 1ώρα και 10 λεπτά», δηλώνει στο thebest.gr ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης του Αστικού ΚΤΕΛ, Θάνος Χατζηελευθερίου.