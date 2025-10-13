Στα όριά τους οι οδηγοί του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας- Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα

Στα όριά τους βρίσκονται οι οδηγοί του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, αλλά και οι πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους, εξαιτίας του κυκλοφοριακού χάους που επικρατεί σε πολλές περιοχές της πόλης.

Τα συνεχιζόμενα έργα, σε συνδυασμό με τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, έχουν κάνει το έργο των οδηγών εξαιρετικά δύσκολο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αγανάκτηση.

«Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Από τη μία τα έργα, από την άλλη τα διπλοπαρκαρισμένα και πολλές φορές οι οδηγοί τους φωνάζουν, λες και έχουν δίκιο. Η ανομία αυτή έχει ξεφύγει», δηλώνει στο thebest.gr ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης του Αστικού ΚΤΕΛ, Θάνος Χατζηελευθερίου.

Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, με ορισμένες γραμμές να έχουν σχεδόν διπλασιάσει τον χρόνο εκτέλεσης. «Ένα δρομολόγιο που ήταν στα 38 λεπτά, τώρα φτάνει τα 57. Η γραμμή 5, λόγω των έργων στην Πατρών-Πύργου, κάνει μέχρι και 1 ώρα και 10 λεπτά για να φτάσει στα Τσουκαλέικα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα προβλήματα εντοπίζονται σε πολλά σημεία της Πάτρας: «Στην Ανθούπολη, μπροστά από το νεκροταφείο, στην Αγίου Κωνσταντίνου όπου έχει αλλάξει η διαδρομή, στην περιοχή Ταραμπούρα λόγω των έργων για το φυσικό αέριο, κ.ο.κ. Δεν υπάρχει καμία γραμμή που να μην επηρεάζεται από έργα αυτή τη στιγμή».

Όσο τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι αναπόφευκτα, ζητείται όμως και από τους πολίτες να επιδείξουν περισσότερη υπευθυνότητα. «Ένα πεντάλεπτο διπλοπαρκαρισμένου δημιουργεί συσσώρευση κόσμου για πάνω από 15 λεπτά. Είναι αλυσίδα. Και το πρόβλημα επιβαρύνει και τα σχολικά δρομολόγια, ειδικά το μεσημέρι, αλλά και τους φοιτητές», τονίζει.

«Θέλει το Αστικό να έχει καθυστερήσεις; Προφανώς και όχι. Αλλά μπορεί να τις αποφύγει; Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όχι», καταλήγει, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που έχει μετατρέψει την κυκλοφορία στους δρόμους της Πάτρας σε καθημερινό μαρτύριο.