«Ξηλώνονται» πριν την ώρα τoυς η Μαιζώνος και άλλοι πεζόδρομοι- Ο Δήμος λέει ότι δεν υπάρχει αστοχία υλικού- Πού αποδίδει την ευθύνη

Ξηλώνεται πριν καν παραδοθεί επίσημα ο πεζόδρομος της Μαιζώνος με τους φρεσκοτοποθετημένους κυβόλιθους να διαλύονται σε πολλά σημεία σε όλο σχεδόν το μήκος της διαδρομής και τους Πατρινούς να ξεσπαθώνουν με σχόλια για την ποιότητα του έργου, ανεβάζοντας και φωτογραφικά πειστήρια.

Σπασμένοι κυβόλιθοι και φθορές στα μάρμαρα είναι πλέον ορατά και σε άλλους πεζόδρομους που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί προκαλώντας εύλογη ανησυχία για την διάρκεια ζωής του έργου και ερωτηματικά σε σχέση με την ανθεκτικότητα των υλικών που έχουν τοποθετηθεί.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι κυβόλιθοι φαίνεται να μην έχουν σταθεροποιηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα όσοι περπατούν πάνω τους να νιώθουν ότι «παίζουν» κάτω από τα πόδια τους.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς αναγνώρισε το πρόβλημα, δηλώνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη επιληφθεί: «Οι υπηρεσίες μας έχουν δει το πρόβλημα και θα προχωρήσουν στις αναγκαίες εργασίες. Όπου υπάρχουν φθορές, θα γίνει αντικατάσταση».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, οι φθορές δεν οφείλονται σε αστοχίες του έργου, στην χρήση των πεζοδρόμων από βαρέα οχήματα: «Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να ανεβαίνουν στους πεζοδρόμους βαρέα φορτηγά ή γερανοί να βάζουν πέλματα. Ό,τι υλικό και να χρησιμοποιηθεί, θα σπάσει. Δεν είναι μόνο τα οχήματα τροφοδοσίας, υπάρχουν και άλλα που προκαλούν ζημιές. Στην πόλη υπάρχουν πινακίδες και κανόνες, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει», επισημαίνει.

Ο Αντιδήμαρχος στάθηκε και στο θέμα της ευθύνης για τη διατήρηση των έργων: «Το να διατηρήσουμε κάτι στην πόλη είναι ευθύνη όλων μας. Δεν είναι μόνο ευθύνη της δημοτικής αρχής, αλλά και των πολιτών. Βλέπουμε να ανεβαίνουν ακόμα και στις ζαρντινιέρες, να σπάνε πλακάκια. Αν δεν σεβαστούμε τον δημόσιο χώρο, ό,τι κι αν φτιάξουμε θα χαλάσει».