ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Πρωτοβουλία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην Πάτρα- Ομάδα Εργασίας «χαρτογραφεί» το πρόβλημα και προτείνει λύσεις

Πρωτοβουλία για το κυκλοφοριακό της Πάτρας αναλαμβάνει το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, το οποίο προχωρά στη σύσταση και συγκρότηση Εξαμελούς Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προτάσεων Βελτίωσης στον Δήμο Πατρέων».

Το έργο αναπτύσσεται σε δύο βασικές φάσεις. Η τελική έκθεση θα συγκεντρώσει όλα τα ευρήματα, τις αναλύσεις και τις προτάσεις, αποτελώντας τεχνικό υπόβαθρο για μελλοντικά έργα, δράσεις και χρηματοδοτήσεις.

Αναλυτικά:

Με γνώμονα τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλία επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης στην πόλη της Πάτρας προκειμένου, όπως αναφέρει, να συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό ρεαλιστικών, εφαρμόσιμων και τεχνολογικά τεκμηριωμένων πολιτικών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης.

Όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας τη διαρκή επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών από τα αυξανόμενα κυκλοφοριακά προβλήματα της Πάτρας, προχωρά στη σύσταση και συγκρότηση Εξαμελούς Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προτάσεων Βελτίωσης στον Δήμο Πατρέων».

Η στόχευση της παρέμβασης προκύπτει από την κοινή διαπίστωση ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα προβλήματα στάθμευσης αποτελούν διαχρονικές προκλήσεις για την καθημερινή λειτουργία και βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος της Πάτρας. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, οι συνθήκες μετακίνησης χαρακτηρίζονται από χαμηλές ταχύτητες, αυξημένους χρόνους διαδρομής και ανεπαρκή οργάνωση των χώρων στάθμευσης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία.

Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στην ανάγκη αναλυτικής και τεκμηριωμένης κατανόησης της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης, προκειμένου να σχεδιαστούν στοχευμένες πολιτικές διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων, χωρικής ανάλυσης και ανασκόπησης καλών πρακτικών, επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τοπικών παρεμβάσεων με τελικό στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Πάτρας.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το ΤΕΕ/ΤΔΕ επιβεβαιώνει τον ενεργό του ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό αστικής κινητικότητας, συμβάλλοντας με τεχνική γνώση, επιστημονική επάρκεια και τεχνολογικά εργαλεία στην οικοδόμηση ενός πιο λειτουργικού και προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες της Πάτρας.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει διάρκεια έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης και τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος, ενώ η τελική παραλαβή του έργου θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Το έργο αναπτύσσεται σε δύο βασικές φάσεις:

Α’ Φάση: Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

• Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου συλλογής δεδομένων για την αυτοματοποιημένη αποτύπωση χρόνων μετακίνησης μεταξύ προκαθορισμένων σημείων της πόλης.

• Συλλογή δεδομένων σε πολλαπλές χρονικές περιόδους (ώρες αιχμής και μη αιχμής) για τουλάχιστον δύο μήνες, ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη εικόνα της κυκλοφοριακής κυκλικότητας.

• Ενσωμάτωση και ανάλυση δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων συμφόρησης και την παραγωγή θεματικών χαρτών και δεικτών καθυστέρησης και ταχύτητας. Η φάση αυτή θα αποτυπωθεί σε ενδιάμεση τεχνική έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις προτάσεις της επόμενης φάσης.

Β’ Φάση: Διαμόρφωση Προτάσεων και Πολιτικών Βελτίωσης

• Ανασκόπηση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τη διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης.

• Ανάλυση των τοπικών δεδομένων και προσαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών στις ιδιαιτερότητες της Πάτρας.

• Κατάρτιση στοχευμένων πολιτικών προτάσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν οργάνωση δημόσιων χώρων στάθμευσης, εφαρμογή ευέλικτων τιμολογιακών πολιτικών, προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (ΜΜΜ, ποδήλατο, περπάτημα), αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για έλεγχο και ενημέρωση οδηγών.

Η τελική έκθεση θα συγκεντρώσει όλα τα ευρήματα, τις αναλύσεις και τις προτάσεις, αποτελώντας τεχνικό υπόβαθρο για μελλοντικά έργα, δράσεις και χρηματοδοτήσεις.

«Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, πιστό στον ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Πάτρας», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος. «Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογική ανάλυση και καλές πρακτικές στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο βελτίωσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιωσιμότητα της πόλης. Παράλληλα, η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους Φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις με γνώμονα τη βιώσιμη κινητικότητα και την ποιότητα ζωής».