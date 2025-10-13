Γάζα: Τα πρώτα τηλέφωνα των Ισραηλινών ομήρων στους δικούς τους

Σε ένα από τα βίντεο, η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ φαίνεται να μιλά με τον γιο της, Ματάν Ζανγκάουκερ — ένα από τα πιο γνωστά ονόματα ομήρων. «Έρχεσαι σπίτι — όλοι έρχεστε σπίτι. Δεν υπάρχει πια πόλεμος», λέει δακρυσμένη.

Ενώ βρισκόταν στα χέρια της Χαμάς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις οικογένειές τους. Οι συγκινητικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο και σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ίδιες τις οικογένειες. Χαμόγελα και γλυκά λόγια κυριάρχησαν στα ολιγόλεπτα βίντεο πριν οι όμηροι παραδοθούν στον Ερυθρί Σταυρό.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, όταν οι εφτά ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί μετά την συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς , μίλησαν με τους συγγενείς τους.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Einav Tsangauker talks with her son, Matan, for the first time in 738 days, as he is brought back from the Gaza Strip, where he was held hostage by Hamas. <a href="https://t.co/2jkMuHRl9J">pic.twitter.com/2jkMuHRl9J</a></p>— Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) <a href="https://twitter.com/NetanelWorthy/status/1977617134319722861?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ισραηλινά μέσα δημοσιεύουν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν άλλους αιχμαλώτους, μεταξύ των οποίων τα αδέλφια Ντέιβιντ και Αριέλ Κούνιο, καθώς και τον Νιμρόντ Κοέν, να μιλούν μέσω βιντεοκλήσης με τα μέλη των οικογενειών τους.

Η μητέρα, Σίλβια Κούνιο, δήλωσε ότι κατάφερε να έχει μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της.

«Δεν άκουγα τίποτα, αλλά τους είδα — και αυτό μου αρκεί», είπε συγκινημένη στο Channel 12.

Στο βίντεο, τα αδέλφια Κούνιο φαίνονται να φορούν ψεύτικες στρατιωτικές στολές, παρόμοιες με εκείνες που φορούσαν όμηροι που είχαν απελευθερωθεί την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2025.

«Είναι καλά», δήλωσε η Σίλβια Κούνιο.

Ο Γιοτάμ Κοέν είπε ότι είπε στον αδελφό του, Νιμρόντ, πως «είσαι το ίδιο όμορφος όπως πάντα», και εκείνος απάντησε ότι «είναι καλά, μας αγαπά και ήθελε απλώς να μας δει. Και θα τον αγκαλιάσουμε σε λίγο».

Η μητέρα τους, Σίλβια Κοέν, φέρεται να παραλίγο να μην απαντήσει στο τηλέφωνο επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό.

«Τον είδαμε, φαίνεται καλά»



Από την πλευρά το οΑβισάι Ντέιβιντ, πατέρας του ομήρου Εβιάταρ Ντέιβιντ, δήλωσε στο Channel 12 ότι εκείνος και η οικογένειά του περιμένουν να «αγκαλιάσουν, μυρίσουν και αναπνεύσουν» τον γιο τους μόλις απελευθερωθεί, μετά από βιντεοκλήση που είχαν μαζί του ενώ βρίσκεται ακόμη σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς.

Σε ένα βίντεο, ο Άβι Οχάνα, πατέρας του ομήρου Γιοσέφ Χαΐμ Οχάνα, φαίνεται να μιλά με τον γιο του, λέγοντάς του ότι «όλοι περιμένουν» την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται καλά… είδα το χαμόγελό του — μου θύμισε το χαμόγελό του από πριν δύο χρόνια», λέει ο Άβι στο Channel 12 μετά την κλήση.

Σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, η Τάμι Μπρασλάβσκι, μητέρα του ομήρου Ρομ Μπρασλάβσκι, φαίνεται να λέει στον γιο της ότι τον αγαπά και τον περιμένει να επιστρέψει.