Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος γιατί γρονθοκόπησε 15χρονη

Στη Δικαιοσύνη και ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από περιστατικό επίθεσης σε ανήλικη κοπέλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της Δευτέρας, ο 17χρονος, κατά την έξοδό του από χώρο όπου διεξαγόταν μουσική εκδήλωση στην Πάτρα, φέρεται να πλησίασε μια 15χρονη και να την χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της ελαφρά σωματική βλάβη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

