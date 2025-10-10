Πάτρα: Ποια είναι τα Δημοτικά που εντάσσονται στα σχολικά γεύματα- Η λίστα

Σχεδόν 2.000 δημοτικά σχολεία, για την ακρίβεια 1.918, εντάσσονται και φέτος στο σχολικά γεύματα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υλοποιεί, για μία ακόμη χρονιά, το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε 153 Δήμους της χώρας, καλύπτοντας περίπου το 45% των δημοτικών σχολείων πανελλαδικά.

Στην Πάτρα, έχουν συμπεριληφθεί 28 Δημοτικά Σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση η Κοινή Υπουργική Απόφαση , με την οποία ορίζονται 1918 σχολικές μονάδες στις οποίες θα διανέμονται σχολικά γεύματα γα το τρέχον σχολικό έτος 2025-26.