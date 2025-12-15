Δημοσκόπηση GPO: Πάνω από 8 στους 10 πολίτες δίνουν δίκιο στους αγρότες

Πτώση για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, ανασφάλεια το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών ενόψει του 2026

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση αποτελεί το αποτέλεσμα δημοσκόπησης της GPO που διενεργήθηκε για το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, καθώς περισσότεροι από 8 στους 10 συμμετέχοντες θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δικαιολογεί τις κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν ακόμα και κλείσιμο εθνικών οδών.

Συγκεκριμένα, δίκαια χαρακτηρίζει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου το 85,1% των ερωτηθέντων, ενώ το 64,8% δικαιολογεί τη μορφή των κινητοποιήσεων. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως πολύ σοβαρό και πολύ φρέσκο με τις εξελίξεις να είναι καθημερινές και να απογοητεύουν τους πολίτες, χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς που ολοκληρώνεται με 40,6%, ενώ ακολουθούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τα Τέμπη.

Πρώτη η ΝΔ αλλά με πτώση, κερδίζει έδαφος η Πλεύση Ελευθερίας Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το άνετο προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο το ποσοστό της υποχώρησε από το 25,2% του Νοέμβρη στο 23,7%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, τρίτο με 10,1% η Ελληνική Λύση, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας (στο 8,5% από το 5,8%), χάρη και στη δυναμική παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή. Αξιοσημείωτη πτώση΄σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζει το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση (35,3%, επτά μονάδες κάτω), ενώ το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.