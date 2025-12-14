Απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με μετρό και λεωφορεία

Στους δρόμους βγαίνουν την επόμενη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στους Δήμους, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 16/12.

Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16/12: Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι του Μετρό, του Ηλεκτρικού, των τραμ και των λεωφορείων θα λάβουν μέρος στην απεργία, καθώς η απόφασή τους αναμένεται να βγει τελευταία στιγμή.

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

Η ΑΔΕΔΥ, μέσω ανακοίνωσής της, γνωστοποίησε ότι το 39ο Συνέδριό της αποφάσισε ότι η 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία θα πραγματοποηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ».

Παράλληλα, το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

-Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

-Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους

-Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

-Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

-Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

-Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης