Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε εκπνέει η προθεσμία – Τι αλλάζει με τα πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες στη διάθεσή τους για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Φέτος η διαδικασία πληρωμής είναι πιο απλή, καθώς η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου χωρίς σύνδεση με κωδικούς TAXISnet. Αρκεί η καταχώριση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ, ώστε οι ιδιοκτήτες να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο και να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί, χωρίς να απαιτείται είσοδος στο σύστημα.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.