Αίγιο: Νεκρός ο άνδρας που ενεπλάκη στο περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού στο Νοσοκομείο

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του 44χρονου πυγμάχου από το Αίγιο, ο οποίος ενεπλάκη σε πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού του Νοσοκομείου Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του filodimos.gr, τον πυγμάχο βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αιτία του θανάτου θα αναζητηθούν μετά από νεκροψία-νεκροτομή.