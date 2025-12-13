Καταδίκη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αιγίου για επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο

Την έντονη καταδίκη του για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικού εξέφρασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου, μετά την επίθεση που δέχθηκε ιατρός ορθοπαιδικός κατά τη διάρκεια της εφημερίας του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου:

Ο Ιατρικός σύλλογος Αιγίου καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βίας κατά συναδέλφου ιατρού ορθοπαιδικού, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Δυστυχώς, τα περιστατικά βίας κατά υγειονομικού προσωπικού έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με θύματα τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά εν τέλει και το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η βία στα νοσοκομεία αποσπά το υγειονομικό προσωπικό από την άσκηση των καθηκόντων του και καλλιεργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας τόσο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και στους ασθενείς που προσέρχονται στο ΕΣΥ για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος στέκεται στο πλευρό του συναδέλφου που δέχτηκε σωματική βία κατά την ώρα που επιτελούσε το καθήκον του και καταδικάζει όσους ασκούν βία, σωματική ή λεκτική, σε λειτουργούς της Υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όντας υποαμειβόμενοι και καταθέτοντας την ψυχή τους στο λειτούργημά τους.