Αττική: Τα 8 σημεία που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του 2025

Μία νέα εποχή στην ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που άπτονται της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, εγκαινιάζει ο νόμος για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση, η καταγραφή, η βεβαίωση και η είσπραξη τροχονομικών παραβάσεων μέσω διαφανών ψηφιακών διαδικασιών, εστιάζοντας στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη του έτους θα λειτουργήσουν πιλοτικά κάμερες σε οκτώ σημεία της Αττικής.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε Δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερµού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η κεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα διασυνδέει δεδομένα ελέγχου από φορητές συσκευές και κάμερες παρακολούθησης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

«Ο νόμος για την “Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας” είναι μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε άνθρωπος που χάνεται στην άσφαλτο, μας υπενθυμίζει ότι η αδράνεια δεν είναι επιλογή» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Γι’ αυτό», συνεχίσει ο κ. Παπαστεργίου, «και προχωρούμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών των συγκρούσεων: την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού, την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, τη μη χρήση κράνους και ζώνης».

«Η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο κρίσιμους άξονες»

«Η μεταρρύθμιση στην οποία προχωρούμε με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη στηρίζεται σε δύο κρίσιμους άξονες. Πρώτον, στην εγκατάσταση καμερών σε επικίνδυνα σημεία, εκεί όπου η εμπειρία και τα δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα ατυχημάτων. Δεύτερον, στο νέο “Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα”, ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει άμεση ενημέρωση του πολίτη, γρήγορη βεβαίωση της παράβασης, απλοποιημένες ενστάσεις και ηλεκτρονική πληρωμή, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», υπογραμμίζει.

«Ήδη, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία της Αττικής, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου. Ο στόχος μας παραμένει απλός και βαθιά ανθρώπινος: λιγότερες παραβάσεις, ασφαλέστεροι δρόμοι και, πάνω απ’ όλα, περισσότερες ζωές που θα σωθούν», καταλήγει ο υπουργός.

Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής, επίσης, θα εγκαταστήσει 388 κάμερες, οι οποίες θα «κουμπώσουν» στο Ε.Η.Σ., μαζί και με εκείνες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Αττική οδό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.

Τα οφέλη της εφαρμογής του μέτρου

Η εφαρμογή του μέτρου θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, με πιο διαφανείς διαδικασίες καταγραφής παραβάσεων και ισχύς των προστίμων. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των προστίμων τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Επίσης, το νέο σύστημα θα ελαφρύνει το «φορτίο» των αστυνομικών αρχών, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη εστίαση στην αστυνόμευση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, η οποία σήμερα είναι κάτω από 10% κατά τον πρώτο χρόνο, με στόχο τα έσοδα των Δήμων όχι μόνο να παραμένουν απολύτως ακέραια, αλλά και να εισπράττονται πραγματικά.

Το Ε.Η.Σ. θα διαθέτει ανοικτά δεδομένα, απολύτως ανωνυμοποιημένα, ώστε φορείς, ερευνητές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Ένας από τους κύριους στόχους του νόμου, άλλωστε, είναι η ενίσχυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην κοινωνία. Δραστηριότητες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές καμπάνιες και σεμινάρια θα καλλιεργήσουν μια νέα νοοτροπία γύρω από την οδική ασφάλεια.

Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου θα έχει άμεσες θετικές συνέπειες για την κοινωνία. Οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς στους δρόμους και θα ενισχύεται η εμπιστοσύνη τους στις δημόσιες αρχές, προάγοντας τη συμμετοχή και την ευθύνη. Οι διαδικασίες επιβολής θα επικαιροποιηθούν, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν άμεσα τις συνέπειες των πράξεών τους, αποτρέποντας έτσι τις τροχαίες παραβάσεις.

Η ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής θα βελτιώσει τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και θα ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις στην επιβολή προστίμων. Το νέο σύστημα απαιτεί συνεργασία και συμμετοχή από όλους, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις διαδικασίες και την προώθηση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, η εφαρμογή του συστήματος τονίζει τη σημασία της χρηστής διοίκησης και της ευθύνης του κράτους απέναντι στους πολίτες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη διαφάνεια στις διαδικασίες.

Μέσω αυτού του τρόπου, η κυβέρνηση επιδιώκει να οικοδομήσει ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες αρχές. Η στήριξη και η συμμετοχή των πολιτών είναι κρίσιμες για τη θετική εξέλιξη της πρωτοβουλίας και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνείδησης και υπευθυνότητας γύρω από την οδική ασφάλεια.