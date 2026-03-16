ΕΝΦΙΑ: Η ΑΑΔΕ αναζητεί χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχασαν την έκπτωση 50%

Η ώρα της αλήθειας για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων έφτασε. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ ) ολοκλήρωσε την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Στους κερδισμένους της νέας εκκαθάρισης, περιλαμβάνονται πάνω από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες στην περιφέρεια της χώρας, που είχαν έκπτωση 50% στον φόρο ακινήτων για την κύρια κατοικίας τους. Για αυτούς, θα είναι εφέτος η τελευταία φορά που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς από το 2027 και μετά καταργείται.

Σε αυτούς προστίθενται και 428.147 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους και είδαν μείωση έως και 20% στον ΕΝΦΙΑ, για 609.219 ιδιοκτησιακά δικαιώματα συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Το πρόβλημα: Χιλιάδες ιδιοκτήτες χωρίς έκπτωση λόγω λάθους

Παρόλα αυτά, και μετά την εκκαθάριση, χιλιάδες ιδιοκτήτες που δικαιούνται τις εκπτώσεις, δεν είδαν τη μείωση να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό τους, επειδή υπάρχει κενό ή λάθος στον αριθμό παροχής ρεύματος στη δήλωση Ε9.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη νέα κατηγορία δικαιούχων (κάτοικοι μικρών οικισμών).

Όσοι διαπιστώνουν από εχθές ότι δεν έλαβαν την έκπτωση 50%, πρέπει να προβούν σε αίτηση και δήλωση αριθμού παροχής, προκειμένου να γίνει σωστά η αντιστοίχιση μεταξύ Ε9 και Ε1. Όπου δεν κατέστη εφικτή η αυτόματη αντιστοίχηση, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε στο ακέραιο, χωρίς την έκπτωση 50%.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν είδαν την έκπτωση

Όσοι δικαιούνται τη μείωση αλλά δεν την έχουν λάβει, μπορούν να:

- Υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 (χωρίς πρόστιμο), έως τις 31 Ιουλίου 2026.

- Η μείωση 50% θα χορηγηθεί με νέα εκκαθάριση που θα γίνει κεντρικά υπό τον όρο ότι εφόσον γίνει ορθά η αντιστοίχιση κύριας κατοικίας.

- Για άλλες απαλλαγές ή μειώσεις που δεν χορηγήθηκαν (πχ ασφάλιση ακινήτων, χαμηλό εισόδημα κλπ) οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση μέσω myAADE , στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ), επισυνάπτοντας το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ποιοι είδαν ελάφρυνση – Ποιοι σηκώνουν τα βάρη

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Από αυτές, βεβαίωση φόρου προέκυψε για 6.171.359 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297.019.848,39 ευρώ. Προκύπτει αναλογούν φόρος δηλαδή 321 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη. Προφανώς όμως, το βάρος πέφτει στους 6.171.359 ιδιοκτήτες που δεν δικαιούνται πλήρη απαλλαγή, με το μέσο ποσό φόρο το οποίο επωμίζονται να φτάνει στα 372,20 ευρώ.

Από την άλλη, για πρώτη φορά εφαρμόζεται εφέτος η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για ιδιοκτήτες που ζουν σε μικρούς οικισμούς — μία ελάφρυνση που όπως είχε αναγγείλει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2025 θα φτάσει στο 100% το 2027.

Η μείωση αυτή την οποία ωφελούνται πάνω από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες, αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό:

– Έως 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής)

– Έως 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους δήμους Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου

Ωστόσο για να ισχύσει η ελάφρυνση και να τη δει στο εκκαθαριστικό του, πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:

– το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση Ε1 του 2024,

– ο ιδιοκτήτης να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026, και

– η αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Εδώ κρύβεται η “παγίδα” της φετινής εκκαθάρισης: σε αυτά τα 583.724 δικαιώματα που έλαβαν αυτόματα τη μείωση 50%, υπάρχουν και περίπου 39.500 δικαιώματα τα οποία ταυτοποιήθηκαν, παρότι δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος στο Ε9.

Ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να συμβεί αυτόματα αυτό για όλους, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να προβούν σε επιπλέον ενέργειες.

Πώς να δείτε το εκκαθαριστικό σας και πότε να πληρώσετε

Η πρόσβαση στο εκκαθαριστικό γίνεται μέσω:

– myAADE (myaade.gov.gr): Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

– myAADEapp για κινητά: ενότητα myWallet, άμεση λήψη εκκαθαριστικού 2026

Όσον αφορά στην πληρωμή, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η Μαρτίου 2026. Τρόποι πληρωμής: μέσω IRIS ή κάρτας στο myAADE ή στο myAADEapp, καθώς και μέσω web banking με τη Ταυτότητα Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό.

Για πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να καλούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 τηλεφωνικά (χωρίς χρέωση στον τετραψήφιο αριθμό στο 1521 Δευτ.–Παρ., 7:00–20:00) ή ψηφιακά στο webchannel.1521.aade.gr (όλο το 24ωρο , 7 ημέρες την εβδομάδα).

Πηγή: newmoney.gr