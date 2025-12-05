Google: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες για το 2025 - «Πρωτιά» για την Klavdia

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Google έδωσε στη δημοσιότητα τις αναζητήσεις εκείνες που κυριάρχησαν στη χρονιά που μας πέρασε, με τους 'Έλληνες να επικεντρώνονται σε διάφορα πρόσωπα και γεγονότα που τους «κέντρισαν» το ενδιαφέρον μέσα στο 2025.

Οι προσωπικότητες που ξεχώρισαν

Για ακόμη μία χρονιά ο εκπρόσωπος της Eurovision κατακτά την πρωτιά στη συγκεκριμένη αναζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, μετά την περσινή «πρωτιά» της Μαρίνας Σάττι, η Klavdia βρίσκεται στην κορυφή των φετινών αναζητήσεων της Google μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στον διαγωνισμό της Eurovision στη Βασιλεία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χρυσή Βαρδινογιάννη, η οποία απασχόλησε την επικαιρότητα μετά το γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος πριν λίγους μήνες νοσηλέυτηκε ξαφνικά στο Δρομοκαΐτειο.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν σπουδαίοι καλλιτέχνες αλλά και αθλητικές προσωπικότητες.

Κλαυδία

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Γιώργος Μαζωνάκης

Ειρήνη Μουρτζούκου

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Στέλιος Καζαντζίδης

Λεξ

Ivan Greko

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Χρήστος Μουζακίτης

Οι θάνατοι που απασχόλησαν

Ο θάνατος του Αλέξη Κούγια μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Ελλήνων στις απώλειες των προσωπικοτήτων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τσάρλι Κερκ και στην τρίτη ο θρύλος του metal, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne). Τη λίστα συμπληρώνουν έλληνες καλλιτέχνες αλλά και αθλητικές προσωπικότητες.