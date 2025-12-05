Πάτρα: Ξεκινά η λειτουργία του νέου υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου- Εγκαίνια τον Μάρτιο

Η ανακοίνωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας
Ο Αγιασμός για τον νέο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία τοπικών αρχών και εκπροσώπων της διοίκησης του ΚΤΕΛ.
Η ανακοίνωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
Η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Νομού Αχαΐας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών, ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.
Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.
Ο νέος σταθμός, ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό και υψηλών προδιαγραφών, έρχεται να ενισχύσει τις μεταφορές της περιοχής, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας.
