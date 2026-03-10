Πάτρα: Τι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο συνταξιούχος γιατρός που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας από την Πάτρα, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς κατηγορείται για παραγωγή, κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας που φέρεται να αφορά ανήλικους κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιάσονα Τσόλη στο Mega, η απολογία του κατηγορούμενου διήρκησε λίγο περισσότερο από δύο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση του επίμαχου υλικού στο διαδίκτυο από τη συσκευή του οφείλεται στην άγνοιά του και στη μικρή εξοικείωση που έχει με τις νέες τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατέθεσε και πρόσωπο από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο κατα πληροφορίες ανέφερε ότι ορισμένες από τις φωτογραφίες που εξετάζονται απεικονίζουν παιδιά της οικογένειας σε στιγμές καθημερινότητας και διακοπών και δεν συνδέονται – όπως υποστηρίχθηκε – με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες εικόνες προέρχονται από οικογενειακές στιγμές κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών και ότι τα παιδιά που εμφανίζονται σε αυτές βρίσκονταν παρουσία συγγενικών τους προσώπων, όπως των γονέων ή της γιαγιάς τους.

Σε σχέση με άλλες φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στην έρευνα και δεν αφορούν πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ο 82χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τις είχε αποθηκεύσει από περιέργεια σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου είδους υλικού στο διαδίκτυο, χωρίς – όπως ισχυρίστηκε – να έχει προβεί σε διακίνηση ή αποστολή τους.

Οι εξηγήσεις του ωστόσο δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.