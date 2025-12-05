Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος - Παρών ο Στέφανος Κασσελάκης - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας χτυπά από σήμερα στην Πάτρα, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενούν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Πρόκειται για μια κορυφαία θεσμική εκδήλωση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιούνται στον πολυχώρο W στο Ρίο, σήμερα και αύριο. Στην Πάτρα βρίσκονται εκπρόσωποι από 59 Επιμελητήρια της χώρας.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων της χώρας, που λειτουργεί ως καταλύτης για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, απηύθυνε χαιρετισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρέμβαση του Προέδρου εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Κινήματος Δημοκρατίας να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας και να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.