Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Έγραφαν σε ηλικιωμένους αναβολικά και Ozempic και τα πουλούσαν στη μαύρη αγορά

Εγκέφαλοι της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ένα ζευγάρι του ιατρικού κλάδου: ο 34χρονος φαρμακοποιός με έδρα τα βόρεια προάστια και η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη ιατρός – παθολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη είχαν δημιουργήσει κύκλωμα αποτελούμενο από ακόμη έξι ιατρούς, εκ των οποίων μία γυναικολόγος και δύο ειδικευόμενοι, με σκοπό τις ψευδείς συνταγογραφήσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων και τις εικονικές εκτελέσεις στο φαρμακείο του 34χρονου.

Εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητές τους, οι ιατροί αποκτούσαν πρόσβαση σε ΑΜΚΑ, στοχεύοντας κυρίως σε ηλικιωμένους, μετανάστες και πολίτες που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην ενημερώνονται κατά την εκτέλεση της συνταγής. Επεξεργάζονταν παράνομα τα προσωπικά τους δεδομένα και πλαστογραφούσαν τις υπογραφές τους, δημιουργώντας ψευδείς φαρμακευτικές συνταγές.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 200 ΑΜΚΑ ατόμων εν αγνοία τους, ενώ συνταγογραφήθηκαν πάνω από 10.000 συνταγές και χορηγήθηκαν 12.897 φαρμακευτικά σκευάσματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν από τον Ιούνιο του 2021, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνταγογράφηση. Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τις 435.000 ευρώ. Το εκτιμώμενο κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται σε ακόμη μεγαλύτερο ποσό, καθώς τα σκευάσματα που λάμβαναν τα διοχέτευαν παράνομα στη μαύρη αγορά. Από τις εφόδους που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντοπίστηκαν 839 φαρμακευτικά σκευάσματα, με τα υπόλοιπα περίπου 12.000 να έχουν ήδη πουληθεί.

Στόχευαν σε τρεις κατηγορίες φαρμάκων

Οι παράνομες συνταγογραφήσεις στόχευαν κυρίως σε τρεις κατηγορίες φαρμάκων: ναρκωτικές ουσίες, αναβολικά και το φάρμακο για τον σακχαρώδη διαβήτη Ozempic, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό για την αποτελεσματικότητά του στο αδυνάτισμα. Σύμφωνα μάλιστα με φαρμακοποιούς, τους τελευταίους μήνες το συγκεκριμένο φάρμακο βρίσκεται σε έλλειψη, δημιουργώντας πρόβλημα σε αρκετούς ασθενείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνταγογραφήθηκαν ακόμη και γυναικολογικά σκευάσματα σε άνδρες.

Καμπανάκι σήμανε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όταν εντοπίστηκε σειρά συνταγών με ίδια μορφή και ίδια σκευάσματα να εκτελούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο των βορείων προαστίων. Από την έρευνα προέκυψε ότι εκτελέστηκαν συνταγές ατόμων χρησιμοποιώντας τα ΑΜΚΑ τους, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να συνδέονται με την περιοχή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλικιωμένο άνδρα στην Κατερίνη.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Πιερίας, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο 34χρονος, η 29χρονη και ένας 58χρονος ιατρός.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες

9.390 ευρώ

μεγάλο πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.)

κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη πέντε ιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.