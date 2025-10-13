Τι προτιμούν οι Έλληνες για πρωινό;

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες και γεύσεις που αποκαλύπτουν πολλά για τον πολιτισμό της.

Όπως αναφέρει το marieclaire.gr με βάση ανάλυση δεδομένων από τις αναζητήσεις στο Google σε πάνω από 150 διαφορετικά πρωινά πιάτα παγκοσμίως, δημιουργήθηκε ένας χάρτης που αποτυπώνει τις πιο δημοφιλείς επιλογές για πρωινό σε κάθε χώρα.

Παγκόσμια τάση: Αçaí bowl

Το πιο δημοφιλές πρωινό διεθνώς είναι το açaí bowl, με πάνω από 31 εκατομμύρια ετήσιες αναζητήσεις. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό βραζιλιάνικο πιάτο με βάση το φρούτο açaí, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, το οποίο έχει γίνει αγαπημένο σε όλο τον κόσμο, από τις παραλίες του Σίδνεϊ έως τα καφέ της Νέας Υόρκης.

Δεύτερο έρχεται το simit, ένα τουρκικό κουλούρι με σουσάμι, αγαπητό ως πρωινό συνοδευτικό του τσαγιού, με 27 εκατομμύρια αναζητήσεις, ενώ τρίτο είναι το κλασικό κρουασάν με 22 εκατομμύρια αναζητήσεις, αποδεικνύοντας την παγκόσμια αγάπη για τη γαλλική ζαχαροπλαστική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τέταρτη θέση του onigiri, των ιαπωνικών σνακ με ρύζι τυλιγμένων με φύκια, που κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος παγκοσμίως με περίπου 19 εκατομμύρια αναζητήσεις.

Τα 10 πιο δημοφιλή πρωινά παγκοσμίως

Açaí bowl – 31.047.700 αναζητήσεις

Simit – 26.764.630

Κρουασάν – 22.401.530

Onigiri – 18.691.030

Chipa (παραδοσιακό ψωμί στην Παραγουάη) – 14.206.770

Bruschetta – 14.103.990

Βραστά αυγά – 10.967.660

Δημητριακά – 10.095.060

Congee (κινέζικη ρυζόσουπα) – 9.706.360

Pupusa (σαλβαδοριανό ψωμί με γέμιση) – 9.177.770

Το πρωινό στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το πιο δημοφιλές πρωινό παραμένει ο παραδοσιακός καφές με συνοδευτικά όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης ή φρέσκο ψωμί με μέλι, που συνδυάζουν απλότητα και γεύση. Αν και το κρουασάν κερδίζει μεγάλο έδαφος και στη χώρα μας με τις αναζητήσεις να το φέρνουν στην κορυφή, το ελληνικό πρωινό χαρακτηρίζεται από υγιεινές επιλογές, όπως φρούτα, γιαούρτι και ελαιόλαδο, και προσαρμόζεται στις σύγχρονες τάσεις χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Μπορεί το ελληνικό πρωινό δεν είναι τόσο «ψηφιακά» δημοφιλές στις αναζητήσεις όπως τα açaí bowl ή τα κρουασάν, αλλά η παράδοση και η τοπική γαστρονομία συνεχίζουν να διατηρούν τη ζωντάνια τους, με αναφορές από ειδικούς γαστρονομίας και πολιτισμού.

Ευρώπη και άλλες περιοχές

Στην Ευρώπη, το πρωινό διαμορφώνεται από παραδοσιακές και μοντέρνες επιρροές. Στις σκανδιναβικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη, κυριαρχούν τα αμερικανικού τύπου pancakes, ενώ το κρουασάν παραμένει αγαπημένο σε πολλές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Μάλτα. Στην Ιταλία, παρόλο που η bruschetta είναι δημοφιλής, πιο συχνά αναζητούνται παραδοσιακά πιάτα όπως η βρώμη (porridge). Σε άλλες χώρες, όπως η Αλβανία και η Πορτογαλία, το πρωινό έχει έντονα τοπικό χαρακτήρα, με byrek και custard tarts αντίστοιχα.