Γιατί καταναλώνουμε περισσότερες τροφές από όσο χρειαζόμαστε;

Το στρες της ζωής μπορεί να διαταράξει την επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, αυξάνοντας την επιθυμία για τροφές με πολλές θερμίδες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες.

Συγκεκριμένα, η πρώτη μελέτη εστίασε στον ρόλο κοινωνικών παραγόντων όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας καθώς και βιολογικών παραμέτρων. Όπως διαπιστώθηκε, το άγχος που προκύπτει από τις συνθήκες διαβίωσης και διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ εγκεφάλου, εντέρου και μικροβιώματος, μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη λήψη αποφάσεων και τα «σήματα» πείνας. Αυτές οι διαταραχές, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυξάνουν την πιθανότητα τα άτομα να λαχταρούν και να καταναλώνουν, όπως αναφέρθηκε, τροφές με υψηλή θερμιδική αξία.

Παράλληλα, η δεύτερη μελέτη διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των ενηλίκων με διαταραχές του άξονα εντέρου-εγκεφάλου βρέθηκαν θετικοί στον έλεγχο για Αποφευκτικη Περιοριστικη Διαταραχη Σιτισης (ARFID). Πρόκειται για μια διαταραχή κατά την οποία το άτομο αποφεύγει συγκεκριμένες τροφές ή/και περιορίζει την ποσότητα τροφής που καταναλώνει.

Τα εν λόγω ευρήματα δημοσιεύθηκαν στα επιστημονικά περιοδικά Clinical Gastroenterology and Hepatology και Gastroenterology.

Τι έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται σύνδεση μεταξύ του στρες και των κακών διατροφικών επιλογών.

Το 2021, ερευνητές από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία παρακολούθησαν τις διατροφικές συνήθειες, τα επίπεδα έντασης και τις λιγούρες 137 ενηλίκων μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν περισσότερες λιγούρες και ότι κατανάλωναν περισσότερο πρόχειρο φαγητό αλλά και συνολικά περισσότερο φαγητό όσο πιο έντονο ήταν το άγχος που ένιωθαν κάθε μέρα.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι το στρες επηρεάζει και το είδος των τροφών που καταναλώνει κανείς, με τα αγχωμένα άτομα και όσους τρώνε συναισθηματικά να στρέφονται συχνά με εύγευστα, ενεργειακά πυκνά τρόφιμα και ροφήματα, πλούσια σε ζάχαρη και/ή κορεσμένα και τρανς λιπαρά.

Το λεγόμενο «συναισθηματικό φαγητό» αφορά άτομα που τείνουν να τρώνε υπερβολικά όταν βιώνουν αρνητικά συναισθήματα και ιδιαίτερα σε καταστάσεις άγχους.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα υγιή βακτήρια στο έντερο μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του στρες.

Πλέον, υπάρχουν ελπίδες ότι η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του στρες μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της «κρίσης παχυσαρκίας».

5 απλοί τρόποι να μειώσεις το στρες και να υποστηρίξεις την υγεία σου

1. Κινήσου

Κάθε φορά που είμαστε σωματικά δραστήριοι, είτε κάνουμε έναν περίπατο είτε ένα άθλημα, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει χημικές ουσίες που βελτιώνουν τη διάθεση, τις ενδορφίνες. Ακόμα και οι σύντομες προπονήσεις μπορούν να μειώσουν σαν αποτέλεσμα τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Η γυμναστική λοιπόν βοηθά στον περιορισμό του στρες και μπορεί να μας προστατέψει από καρδιακές παθήσεις, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, ενισχύοντας τον καρδιακό μυ και συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους.

2. Εξάσκησε την πρακτική της βαθιάς αναπνοής ή του διαλογισμού

Οι τεχνικές ενσυνειδητότητας, όπως η βαθιά αναπνοή και ο διαλογισμός, μπορούν να ηρεμήσουν το νευρικό μας σύστημα. Ακόμα και πέντε λεπτά την ημέρα, κάνουν τη διαφορά.

Δοκίμασε να εισπνεύσεις βαθιά από τη μύτη μετρώντας ως το τέσσερα, να κρατήσεις την αναπνοή σου για άλλους τέσσερις χρόνους και να εκπνεύσεις αργά από το στόμα μετρώντας ξανά ως το τέσσερα. Αυτό δίνει σήμα στο σώμα σου ότι είναι ασφαλές να χαλαρώσει.

3. Παρέμεινε συνδεδεμένος/η

‘Η επικοινωνία με φίλους, άλλα αγαπημένα πρόσωπα ή η συμμετοχή σε μια ομαδική δραστηριότητα, ελαφρύνει το οποιοδήποτε συναισθηματικό φορτίο. Συγκεκριμένα, το γέλιο στις παρέες μειώνει τα επίπεδα ορμονών του άγχους και τη φλεγμονή στις αρτηρίες.

4. Φρόντισε τον ύπνο σου

Η έλλειψη ποιοτικού ύπνου αυξάνει το άγχος και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Δημιούργησε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν τον ύπνο, περιόρισε τη χρήση οθονών μία ώρα πριν κοιμηθείς και διατήρησε το δωμάτιό σου δροσερό και σκοτεινό. Επτά με εννιά ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ, βοηθά το σώμα να ανακάμψει και ενισχύει την καρδιά.

5. Κάνε κάτι που σου αρέσει

Η ευχαρίστηση και το παιχνίδι είναι συχνά παραμελημένα «εργαλεία» κατά του στρες. Είτε ακούς μουσική, είτε φυτεύεις στον κήπο σου, είτε ζωγραφίζεις, είτε περπατάς στη φύση, το να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, βοηθά το νευρικό σου σύστημα να επανέλθει.

* Πηγή: Vita