Πώς ένα τηλεφώνημα στη μαμά μειώνει το άγχος

Όλοι έχουμε εκείνη τη στιγμή που η ένταση της καθημερινότητας μας κατακλύζει.

Deadlines, υποχρεώσεις, μικρά ή μεγάλα άγχη. Και τότε, σχεδόν αυτόματα, σηκώνουμε το τηλέφωνο και καλούμε τη μαμά μας. Δεν είναι τυχαίο: η επιστήμη έχει αποδείξει πως η φωνή της μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό αγχολυτικό.

Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society B, έδειξε πως η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της γνωστής «ορμόνης του στρες») και αυξάνει την ωκυτοκίνη, την ορμόνη που συνδέεται με την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Με άλλα λόγια, το απλό «έλα, όλα θα πάνε καλά» έχει πραγματική βιολογική επίδραση στο σώμα σας.

Το πιο εντυπωσιακό; Η μελέτη αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια αγκαλιά από τη μαμά και σε μια τηλεφωνική κλήση μαζί της. Αρκεί να ακούσετε τη φωνή της για να νιώσετε την ίδια αίσθηση ασφάλειας. Αντίθετα, τα γραπτά μηνύματα δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα — κάτι που μας υπενθυμίζει πως ηανθρώπινη φωνή είναι μοναδική στη δύναμή της.