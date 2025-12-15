Πώς να αντιμετωπίσετε το οικονομικό άγχος των γιορτών και να αποφύγετε τον υπερκαταναλωτισμό

Νιώθετε πίεση να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα σε δώρα, γιορτινά τραπέζια και ταξίδια αυτή την εορταστική περίοδο; «Δεν είστε οι μόνοι», επισημαίνει η Λίντσεϊ Μπράιαν-Πόντβιν, σύμβουλος οικονομίας και παρουσιάστρια.

Όπως τονίζει, οι γιορτές μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για πιο συνειδητή διαχείριση των χρημάτων, υπενθυμίζοντας ότι «το ξόδεμα δεν είναι ο μόνος τρόπος για να δείξουμε την αγάπη μας».

Θέστε από νωρίς έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό

Αυτό που συχνά διαφημίζεται ως «η πιο όμορφη εποχή του χρόνου» μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε πηγή άγχους, αναφέρει η Τζένιφερ Σάιτς, διευθύντρια εκπαίδευσης στην εφαρμογή οικογενειακής οικονομίας Greenlight.

Η δημιουργία προϋπολογισμού βοηθά να αποφύγετε την υπερκατανάλωση σε δώρα, διακοσμητικά και άλλες γιορτινές δαπάνες.

Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

ταξίδια,

δώρα,

γιορτινά τραπέζια,

και όλες οι δαπάνες, με σαφές ανώτατο όριο.

Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος να ξεκινήσει η νέα χρονιά με νέα χρέη. Η Μπράιαν-Πόντβιν συστήνει επίσης να εντάσσονται στον γιορτινό προϋπολογισμό και οι πληρωμές δανείων ή πιστωτικών καρτών, ώστε να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις.

Αναζητήστε προσφορές και εκπτώσεις πριν ψωνίσετε

Κατά τις αγορές δώρων, αξίζει να αφιερώσετε χρόνο στην αναζήτηση εκπτώσεων, κουπονιών και ειδικών προσφορών, συμβουλεύει η ειδικός αγορών Τρέι Μποντζ.

«Πάντα ψάχνω για κωδικούς έκπτωσης, επιστροφή χρημάτων ή δωρεάν μεταφορικά. Πιστεύω πολύ σε αυτά τα εργαλεία και τα χρησιμοποιώ σε κάθε αγορά», λέει.

Αναλογιστείτε τι έχει πραγματική αξία

Η εορταστική περίοδος συνδέεται με την προσφορά, όμως η υπερβολική δαπάνη χρημάτων και ενέργειας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία.

Η Μπράιαν-Πόντβιν προτείνει να καταγράψετε όλα τα πιθανά έξοδα των γιορτών – ταξίδια, εκδηλώσεις, δώρα – και να αναρωτηθείτε αν όλα αυτά σας κάνουν να αισθάνεστε καλά. «Αυτό σας βοηθά να ιεραρχήσετε τι είναι πραγματικά σημαντικό για εσάς αυτή την περίοδο», εξηγεί.

Το πόσα χρήματα ξοδεύει κανείς ή σε πόσες εκδηλώσεις συμμετέχει δεν αποτελεί μέτρο αγάπης, ειδικά όταν τα οικονομικά είναι πιεσμένα.

Μάθετε να λέτε «όχι» χωρίς ενοχές

Οι επαγγελματικές εκδηλώσεις, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και τα ραντεβού με φίλους μπορούν να γίνουν γρήγορα συναισθηματικά και οικονομικά εξαντλητικά. Αν νιώθετε πίεση, μη διστάσετε να θέσετε όρια και να αρνηθείτε μια πρόσκληση ή μια ανταλλαγή δώρων.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα καταλάβουν – και κάποιοι ίσως ανακουφιστούν», σημειώνει η Μπράιαν-Πόντβιν. Η ειλικρίνεια σχετικά με τις οικονομικές δυσκολίες μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον σας να προσαρμοστεί σε πιο χαμηλού κόστους επιλογές.

Δημιουργήστε νέες, πιο απλές γιορτινές παραδόσεις

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή από την κατανάλωση αγαθών στη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών, αναφέρει η Σάιτς. «Οι οικογένειες μπορούν να βρουν εναλλακτικές μορφές χαράς που δεν συνδέονται απαραίτητα με αγορές. Τα παιδιά συχνά θυμούνται περισσότερο τις στιγμές και τις παραδόσεις», τονίζει.

Νέοι τρόποι γιορτασμού δεν χρειάζεται να κοστίζουν ακριβά: ένα οικογενειακό πρωινό, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή μια ανταλλαγή χειροποίητων δώρων μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις μεγαλύτερης αξίας από οποιοδήποτε ακριβό δώρο.