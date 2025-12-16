Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να συνοδευτεί από σημαντικές απώλειες, καθώς από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Ταύρος

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Δίδυμοι

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Καρκίνος

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Λέων

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Παρθένος

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Σκορπιός

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Τοξότης

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Αιγόκερως

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

Υδροχόος

Θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε τα πιεστικά οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν. Η επιθυμία να απαλλαγείτε από τα χρέη σας και να αποπληρώσετε δάνεια που έχετε λάβει θα είναι μεγάλη και ίσως υπάρξουν ευκαιρίες να το πετύχετε. Εμπιστευθείτε την διαίσθηση σας, όταν πρόκειται να λάβετε δύσκολες αποφάσεις.

Ιχθείς

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.