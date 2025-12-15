Μακριά από γιορτινά vibes: Αυτά τα ζώδια δεν συγκινούνται από λαμπάκια και μελομακάρονα

Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και δυσανασχετούν με το εορταστικό κλίμα.

Όχι, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στον πρωταγωνιστή της Καρόλου Ντίκενς στο βιβλίο «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» αλλά σε όλους όσοι απεχθάνονται τις γιορτές και αντί για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια ανάβουν τα δικά τους όπως αναφέρει και το marieclaire.gr.

Τα άστρα τους – που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό της Βηθλεέμ – έχουν παίξει ρόλο και στην αποστροφή που νιώθουν για την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Tαύρος

Από τις γιορτές κρατάει μόνο το ότι μπορεί να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάποιο ταξίδι ή να βγει έξω και να διασκεδάσει σε κάποιο special event κατά τα άλλα οι στολισμοί, τα δώρα, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα δεν είναι και η αδυναμία του. Παρόλα αυτά δεν γκρινιάζει στις γιορτινές υποχρεώσεις του, τις υπομένει στωικά και δεν ξενερώνει τους υπόλοιπους οι οποίοι μπορεί αν περνάνε τις καλύτερες ώρες της ζωής τους. Βέβαια αν τον άφηνες μόνο του να αποφασίσει θα προτιμούσε να αράξει μέσα πίνοντας ένα ποτό και βλέποντας μια καλή ταινία ή να πάει απλώς σε ένα φιλικό σπίτι για φαγητό.

Παρθένος

Αν και γενικά δεν είναι αρνητικός τύπος τα Χριστούγεννα γίνεται στραβόξυλο και του φταίνε όλα: η κίνηση στους δρόμους, η πολυκοσμία στα μαγαζιά, τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα, τα χρήματα που πρέπει να ξοδέψει σε δώρα, οι κάρτες που όταν τις ανοίγεις παίζουν μουσική… Ξέρει ότι αν βγει έξω θα στριμωχτεί, πιστεύει ότι αν φάει έξω το φαγητό του δεν θα είναι όσο καλό θα ήταν κάποια άλλη περίοδο και δεν νομίζει ότι λειτουργούν τα New Year’s Resolutions. O εφιάλτης του ολοκληρώνεται αν για κάποιο λόγο πρέπει να επισκεφθεί ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο και να περιμένει στην ουρά για φωτογραφία με τον Άι Βασίλη.

Αιγόκερως

Τις γιορτές μελαγχολεί για δικούς του λόγους που συνήθως δεν τους αποκαλύπτει γιατί είναι κλειστός τύπος. Η μελαγχολία του είναι έντονη και βγαίνει έντονα προς τα έξω. Προτιμά να περνάει τις γιορτές μόνος του και κλεισμένος στο σπίτι του ενώ αποφεύγει τους στολισμούς και τα νταβαντούρια ανυπομονώντας να περάσουν αυτές οι γιορτινές μέρες ξέφρενης χαράς και να έρθει η Blue Monday η οποία ταιριάζει καλύτερα με τη διάθεσή του.