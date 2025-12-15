Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

(Σελήνη στον Σκορπιό – σε χάση)

(Διέλευση Άρη στον Αιγόκερω)

Κριός

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά

και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο

στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις

πρωτοβουλίες που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την

ενέργεια σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα

πλάνο δράσης, ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της

περιόδου.

Ταύρος

Κάποια γεγονότα που σας γέμισαν άγχος ή απογοήτευση θα αποτελέσουν

παρελθόν και θα ανασάνετε. Σήμερα θα έχετε την δυνατότητα να υλοποιήσετε

τα σχέδια σας και να θέσετε τις βάσεις για την επιτυχία που προσδοκάτε.

Ορισμένοι ωστόσο ίσως να αναγκαστείτε να επιστρέψετε σε κάτι που κάνατε

προηγουμένως, προκειμένου να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να

εξορμήσετε στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας των δράσεων σας.

Δίδυμος

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να

έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η

ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά.

Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα

μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Καρκίνος

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι

αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το

παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε.

Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του

χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Λέων

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να

οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή

ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό

γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και

αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

Παρθένος

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να

περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή

λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα

καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας

περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών

των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία

στην συνέχεια.

Ζυγός

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και

οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης

αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να

ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να

σας ταλαιπωρεί.

Σκορπιός

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν

καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό

σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν.

Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν

σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Τοξότης

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας

πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την

καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και

απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να

ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Αιγόκερως

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά.

Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε

καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός

μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι

όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Υδροχόος

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και

στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για

να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα

άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα

προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και

άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Ιχθείς

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του

περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως

μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα

θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και

μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για

να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.