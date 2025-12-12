Αυξάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού από 1η Ιανουαρίου - Οι νέες τιμές

Υψηλότερες θα είναι οι τιμές διοδίων στην Αττική Οδό από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: 1.25 €

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα – Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 3 – Ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m – 2.55 €

Κατηγορία 4 – ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m – 2.55 €

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων) – Από 6,25 € → 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους – Από 10,00 € → 10,10 €.