Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες με Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς, Γούντι Άλεν και Στιβ Μπάνον

Νέες φωτογραφίες από τα προσωπικά αρχεία του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μεταξύ άλλων, στις 19 φωτογραφίες που ήρθαν στο φως από τα αρχεία Έπσταϊν, απεικονίζονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες, ενώ μία ακόμη απεικονίζει ομοίωμά του πάνω σε κόκκινα πακέτα, δίπλα σε ταμπέλα με την ένδειξη «Trump Condom» (προφυλακτικά Τραμπ).

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται μία ασπρόμαυρη εικόνα στην οποία ο Τραμπ βρίσκεται δίπλα από αρκετές γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, μία άλλη στην οποία βρίσκεται δίπλα στον Έπσταϊν συνομιλώντας με μία γυναίκα σε εκδήλωση, καθώς και μία ακόμη όπου στέκεται δίπλα σε γυναίκα η οποία έχει επίσης καλυμμένο πρόσωπο.

Όπως αναφέρει το BBC, οι διάσημοι που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι οι:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον

Ο ηθοποιός Γούντι Άλεν

Ο Αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς

Ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ο επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς

Δείτε τις φωτογραφίες