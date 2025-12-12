Ιερά Πόλη Μεσολογγίου: Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκαν πριν λίγο καιρό, την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, του ήρωα που με την τελευταία του πράξη σφράγισε τη Θυσία της Εξόδου, έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα, στην πλατεία μπροστά από την Πύλη του τείχους της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, για την πρωτοβουλία και τη γενναιόδωρη χειρονομία του να δημιουργηθεί ο ανδριάντας. Επίσης, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της Πύλης και της εισόδου της πόλης δεν περιορίζεται μόνο στο αισθητικό μέρος. Αντιθέτως, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ιστορικού τοπόσημου, που θα συμβολίζει τη θυσία των ηρώων και θα ενισχύει τη συλλογική μνήμη του τόπου, με επιπλέον αναβάθμιση και εξωραϊσμό του χώρου.

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα πραγματοποιήθηκαν από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλο και τον γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάση Μαυρομμάτη.

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι, με λόγους τιμής, υπογράμμισαν την ανεκτίμητη αξία της θυσίας του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη στην πορεία της πατρίδας προς την Ελευθερία.