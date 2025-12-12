ΠΑΣΟΚ - ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για το σκάνδαλο

O γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη, ο οποίος συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.