#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΑΣΟΚ - ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για το σκάνδαλο

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

O γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη, ο οποίος συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις Τώρα

#tags ΠΑΣΟΚ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις