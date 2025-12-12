ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβαζαν τα χρήματα σε λογαριασμό νεκρού- Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα της Κρήτης

Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αποκαλύφθηκε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε πρόσβαση στον λογαριασμό του νεκρού. Συγκεκριμένα, πήγαινε στο ΑΤΜ με κάρτα ανάληψης και έβγαζε από τον λογαριασμό του νεκρού τις παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε λογαριασμού ενός νεκρού. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος όσο ζούσε έπαιρνε επιδοτήσεις, όταν όμως πέθανε, συνέχισαν να βάζουν τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος έπαιρναν τις επιδοτήσεις και τις έβαζαν σε λογαριασμούς ανθρώπων που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση.

Αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν παράνομα τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκομίζοντας πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ, έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Το «χαρτζιλίκι» των 1.000 ευρώ

Το κύκλωμα έπειθε πολίτες δίνοντας «χαρτζιλίκι»1.000 ευρώ το χρόνο, ώστε να κάνουν αιτήσεις για επιδότηση, μέσω συγκεκριμένου ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) και όταν έμπαιναν τα χρήματα στον συγκεκριμένο λογαριασμό, τα μοιράζονταν.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι από τους 42 κατηγορούμενους, το 91% των δηλωθέντων φαίνεται ότι ήταν παράνομες εκτάσεις.

Επίσης, γίνεται έρευνα σε βάρος ενός κατηγορούμενου για το πού διοχετευόταν τα χρήματα, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι κατέληγαν σε στοιχηματική εταιρεία.

Από το 2019 δρούσε το κύκλωμα

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 άτομα, με τις Αρχές να εκδίδουν εντάλματα σύλληψης για τα 15 βασικά μέλη του κυκλώματος. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, ένας δικηγόρος, αγρότες, αλλά και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού. Ως «αρχηγικό μέλος» φέρεται συνδικαλιστής με έντονη παρουσία στον αγροτικό χώρο.

Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2019 έως και το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα φέρεται να έχει εισπράξει παράνομα περίπου 1.700.000 ευρώ μέσα σε αυτά τα χρόνια, εκμεταλλευόμενο τα κενά στον έλεγχο των δηλώσεων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Η αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη

Μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το ελληνικό FBI.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο σε κακουργηματικές απάτες, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Αρχηγικό μέλος φέρεται να είναι ένας πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού που είναι και συνδικαλιστής.