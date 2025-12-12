Αργυρούπολη: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε άγρια διανομέα - Του παρήγγειλαν και άρχισαν να τον χτυπούν

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αργυρούπολη όταν ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε διανομέα κατά την παράδοση παραγγελίας.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διανομέας φαγητού έφτασε στο σημείο όπου είχε δηλωθεί ως διεύθυνση, προκειμένου να παραδώσει την παραγγελία. Εκεί τον περίμεναν τρία άτομα, δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι του επιτέθηκαν βάναυσα, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα.

Σύμφωνα με το MEGA, παρά την λιποθυμία του, η επίθεση συνεχίστηκε, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να του αρπάξουν το τσαντάκι, παίρνοντας τελικά μόνο το φαγητό, προτού διαφύγουν.

Ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 17χρονος για την υπόθεση. Οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.