Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ανηλίκων που έκλεβαν ντελιβεράδες

Δύο ανήλικοι και ένας 19χρονος είχαν γίνει φόβος και τρόμος για τους οδηγούς ντελίβερι σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί κατά τον τελευταίο μήνα αφού προχωρούσαν σε παραγγελίες φαγητού μέσω εφαρμογής, κατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν φορώντας κουκούλες ή κράνη και με την απειλή όπλου τους ακινητοποιούσαν, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζοί.

Η δράση των νεαρών έλαβε τέλος με τη σύλληψή τους και πλέον κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.