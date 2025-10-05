Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης- Ήταν νομικός σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 93 ετών, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπρεπής συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης.

Εδώ και λίγες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυθήρων λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό.

Ο Γιώργος Κασιμάτης είχε σημαντική παρουσία στο χώρο της μελέτης των συνταγματικών θεσμών και ήταν γνωστός και πέρα από την Ελλάδα.

Είχε γεννηθεί στο Λειβάδι Κυθήρων στις 9 Αυγούστου 1932, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Μόναχο και τη Βέρνη.

Δίδαξε επί σειράν ετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο ήταν τακτικός καθηγητής μέχρι τη συνταξιοδοτησή του.

Είχε διατελέσει νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και διευθυντής του Νομικού του Γραφείου από το 1981 ως το 1988. Μεταξύ άλλων διετέλεσε και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998).

Επιπλέον, ο Κασιμάτης είχε ενεργό συμμετοχή στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και ήταν ο συντάκτης του σχεδίου αναθεώρησης του 1986.

Παράλληλα, είχε ενεργή ανάμειξη στα δρώμενα των Κυθήρων, καθώς ίδρυσε το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και διετέλεσε σε δύο περιόδους πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων.

Στην μακρά σταδιοδρομία του είχε εκατοντάδες δημοσιεύσεις για νομικά και πολιτικά ζητήματα.