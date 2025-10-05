Back to Top
Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε γυναίκα στην Αγυιά

Στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, χτυπήθηκε από διερχόμενο δίκυκλο

Παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην οδό Νοταρά, στην περιοχή της Μέσης Αγυιάς, στην Πάτρα.

Το ατύχημα συνέβη όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και χτυπήθηκε από διερχόμενο δίκυκλο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν για να καταγράψουν το συμβάν

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

