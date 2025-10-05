Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε γυναίκα στην Αγυιά

Παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην οδό Νοταρά, στην περιοχή της Μέσης Αγυιάς, στην Πάτρα.

Το ατύχημα συνέβη όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και χτυπήθηκε από διερχόμενο δίκυκλο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν για να καταγράψουν το συμβάν.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.