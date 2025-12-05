Δυτ. Αχαΐα: Πώς κατέληξε 17χρονη αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένα ακόμη περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο έρχεται να προβληματίσει την τοπική κοινωνία της Αχαΐας, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια μια 17χρονη που έχασε τις αισθήσεις της, σε σπίτι, στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης και προκάλεσε κινητοποίηση τόσο των υγειονομικών όσο και των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν σε σπίτι φιλικού της προσώπου, όπου φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή, νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι έχανε τις αισθήσεις του και προσπάθησε να το συνεφέρει, χωρίς αποτέλεσμα. Άμεσα ειδοποιήθηκε μεταφορικό μέσο και η 17χρονη οδηγήθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Οι γιατροί και το προσωπικό που εφημέρευαν έδωσαν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, καταφέρνοντας μέσα σε σύντομο χρόνο να την επαναφέρουν. Η ανήλικη παρέμεινε για αρκετές ώρες υπό παρακολούθηση και τελικά αποχώρησε, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως μετά τη διακομιδή της 17χρονης και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών, της οικοδέσποινας του σπιτιού όπου βρισκόταν η ανήλικη και της μητέρας της. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για το εύρος του φαινομένου κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και για το κατά πόσο η επιτήρηση και η πρόληψη επαρκούν, ώστε να αποτραπούν περιστατικά που θα μπορούσαν εύκολα να έχουν τραγική κατάληξη.