Οι αγρότες της Αχαΐας σε παράταξη «μάχης»- Δυτική Αχαΐα, Αιγιάλεια, και Ερύμανθος ενισχύουν τα μπλόκα

Με τη σημερινή κάθοδο των αγροτών της Αιγιάλειας στα μπλόκα, η εικόνα των κινητοποιήσεων στην Αχαΐα αλλάζει δυναμικά.

Από το απόγευμα, δεκάδες παραγωγοί αναμένεται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος–Ντρινιάς» και να στήσουν μπλόκο, στις 18:00, στον κόμβο Σελινούντα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης στις αγροτικές διεκδικήσεις της περιοχής. Η συμμετοχή κρίνεται καθοριστική, καθώς η Αιγιάλεια προστίθεται πλέον επίσημα στο μέτωπο των κινητοποιήσεων της Αχαΐας, ενισχύοντας το αίτημα για ενιαίο και οργανωμένο πανελλαδικό αγροτικό αγώνα.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας παραμένουν σταθερά στο δρόμο, συνεχίζοντας τις καθημερινές συμβολικές κινητοποιήσεις τους στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Για μερικές ώρες κάθε ημέρα, αποκλείουν το σημείο, επιδιώκοντας να κρατήσουν το ζήτημα στην επικαιρότητα και να καταδείξουν το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι αγρότες του Ερυμάνθου. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος έχει ήδη μπει σε στενό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, ενώ οι κινητοποιήσεις τους εντάθηκαν την Πέμπτη με συγκεντρώσεις στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η κορύφωση της παρουσίας τους στο μπλόκο του Κουρλαμπά, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα παραταχθούν δυναμικά, δημιουργώντας το ισχυρότερο σημείο πίεσης της περιοχής.

Το πολυμέτωπο αυτό κύμα διαμαρτυρίας αναδεικνύει την αποφασιστικότητα των αγροτών της Αχαΐας να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, τις ενισχύσεις, την προστασία του εισοδήματος και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Με την Αιγιάλεια να ενώνεται επίσημα στο δίκτυο των μπλόκων, η πίεση προς την κυβέρνηση αυξάνεται, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν αν χρειαστεί.

Με κοινό πανελλαδικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, απαιτούν:

* Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε ήδη να έχει δοθεί.

* Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

* Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και επιδότηση/κατάργηση ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

* Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και ασθένειες, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

* Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή στη γεωργία και το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία, με επιδοτήσεις αποκλειστικά σε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, και με πλήρη ακατασχετότητα.

* Υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής (άρδευση, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, αγροτική οδοποιία κ.ά.) σε κάθε περιοχή.

* Καμία μείωση των πόρων της ΚΑΠ για στρατιωτικές προετοιμασίες, όπως συζητείται.

* Άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και σταμάτημα κάθε προσπάθειας τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του αγώνα τους.

* Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος του 2025 για την κορινθιακή σταφίδα και για όλα τα προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

Τονίζουν επίσης δύο φλέγοντα ζητήματα:

* Ευλογιά στην κτηνοτροφία, με απαίτηση για εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς και στήριξη για τον καταρροϊκό πυρετό.

* Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα κλεμμένα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους, να μη μετακυλιστούν τα πρόστιμα σε αυτούς, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων.