Έκλεισαν την Πατρών-Πύργου οι αγρότες- Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις- ΦΩΤΟ

Τι αναφέρει η Ολυμπία Οδός
Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου, καθώς οι αγρότες προχώρησαν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα οι αγρότες προσπάθησαν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο, όμως η αστυνομία τους εμπόδισε.
Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Αρχικά ήθελαν να πάνε με τα αυτοκίνητα στα διόδια για να τα ανοίξουν να περνάει ο κόσμος ελεύθερα αλλά δεν το επέτρεψε η αστυνομία και για αυτό βγήκαν με τα πόδια και έκοψαν τον δρόμο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού: Πραγματοποιείται «εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας».
