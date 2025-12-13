Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

«Καταπέλτης» για τον 33χρονο ανιψιό του Κώστα Τομαρά που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, τη μητέρα του αλλά και τον επιχειρηματία που συνελήφθη μαζί του, ήταν η ανιψιά του αδικοχαμένου 68χρονου.

Μιλώντας στον Alpha έκανε λόγο για «διαβολικό σχέδιο» που κατά την ίδια «δεν ήταν τους τελευταίους 2 μήνες αλλά είχε οργανωθεί από όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί τη Δευτέρα, είπε ότι «είχε έπαρση, ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μας είχε πει "θέλω να φύγετε" ενώ τρέμοντας μου έλεγε "πώς με βλέπεις;" και τότε κατάλαβα ότι ήταν μπλεγμένος».