Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο

Φοιτήτρια δέχθηκε πρώτες βοήθειες
Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στο οποίο διέμενε φοιτήτρια.
Η νεαρή κοπέλα δέχθηκε άμεσα πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Η φωτιά κατασβέστηκε επί τόπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση στην περιοχή Καρόλου και Γαμβέτα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
