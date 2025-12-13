Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο

Back to Top
Φοιτήτρια δέχθηκε πρώτες βοήθειες

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στο οποίο διέμενε φοιτήτρια.

Η νεαρή κοπέλα δέχθηκε άμεσα πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η φωτιά κατασβέστηκε επί τόπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση στην περιοχή Καρόλου και Γαμβέτα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

