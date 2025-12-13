Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο κέντρο

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στο οποίο διέμενε φοιτήτρια.

Η νεαρή κοπέλα δέχθηκε άμεσα πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να απαιτηθεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η φωτιά κατασβέστηκε επί τόπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση στην περιοχή Καρόλου και Γαμβέτα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.