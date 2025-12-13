Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Συλλαλητήριο την Τρίτη στο αγροτικό μπλόκο στην Εγλυκάδα για τον κρατικό προϋπολογισμό

Κάλεσμα για συμμετοχή σε συλλαλητήριο απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας, με αφορμή την κατάθεση και ψήφιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια στον προϋπολογισμό του 2026, τον οποίο χαρακτηρίζουν «αντιλαϊκό», επισημαίνοντας ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική που, κατά τους διοργανωτές, ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος των εργαζομένων, των αγροτών και των λαϊκών στρωμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αύξηση των φορολογικών βαρών, στις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και στις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την πολεμική οικονομία.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης προβάλλονται αιτήματα για αυξήσεις μισθών, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και μέτρα στήριξης του εισοδήματος των αγροτών και των συνταξιούχων. Παράλληλα, τονίζεται η αντίθεση σε στρατιωτικές δαπάνες και διεθνείς πολεμικούς σχεδιασμούς.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, έχει οριστεί προσυγκέντρωση στις 19:00 στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλέντζωτης, απ’ όπου θα υπάρξει αναχώρηση με λεωφορεία προς τον χώρο της κινητοποίησης. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης εργαζομένων και αγροτών.