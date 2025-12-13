Aγρότες: «Όχι» στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- Στέλνουν τελεσίγραφο στο Μαξίμου μέχρι την Τρίτη

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και εντείνουν τη στάση πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε να αποστείλλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση που τους απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης για την Δευτέρα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν πως θα περιμένουν την απάντηση της κυβέρνησης μέχρι την Τρίτη.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.