Ο Τάσος Τσιάμης έζησε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, και τώρα τα χτυπήματα στο Ντουμπάι

Είχε μιλήσει το 2022 για τη ρωσική εισβολή και τώρα έγινε αυτόπτης μάρτυρας βομβαρδισμών σε διυλιστήρια στο Ντουμπάι
Σε ακόμα μια εμπόλεμη κατάσταση βρέθηκε ο Τάσος Τσιάμης, ο Έλληνας κάτοικος της Ουκρανίας που έζησε τη ρωσική εισβολή του 2022 και τώρα βρέθηκε και στο Ντουμπάι, ενώ μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Ο κ. Τσιάμης είχε μιλήσει στο «Live News» για τη ζωή στο Κίεβο το 2022, περιγράφοντας τη φρίκη του πολέμου και σήμερα το απόγευμα μίλησε ξανά στην ίδια εκπομπή μέσα από το αεροπλάνο, αποχωρώντας από το Ντουμπάι.
Βρεθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Εμιράτο και σήμερα, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, έγινε αυτόπτης μάρτυρας βομβαρδισμών σε διυλιστήρια.
ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: Οι εκλεγμένοι σύνεδροι στην Αχαΐα - Όλα τα ονόματα
Καύση ξερών χόρτων χωρίς μέτρα: Πρόστιμα και σύλληψη στην Αχαΐα
Λαμία: Αυτή είναι η άτυχη 27χρονη μητέρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
