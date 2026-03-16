Καύση ξερών χόρτων χωρίς μέτρα: Πρόστιμα και σύλληψη στην Αχαΐα

Σημαντικά πρόστιμα επέβαλαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές σε δύο περιπτώσεις καύσης ξερών χόρτων στην Αχαΐα, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα, άνδρας στη Δυτική Αχαΐα εντοπίστηκε να καίει υπολείμματα ξερής βλάστησης σε αγροτική έκταση χωρίς να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Μετά από έλεγχο των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ Πατρών, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 687,50 ευρώ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία για καύση σε υπαίθριους χώρους.

Ανάλογη παράβαση διαπιστώθηκε και στο Αίγιο, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία βεβαίωσε πρόστιμο 750 ευρώ σε άνδρα που προχώρησε σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης χωρίς να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, στην Αχαΐα καταγράφηκε και η πρώτη σύλληψη για το 2026 σχετικά με πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στο Αίγιο, άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.350 ευρώ, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.