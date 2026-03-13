Ακαθάριστα οικόπεδα: Η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα

Ο «επίσημος» καθαρισμός των οικοπέδων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1/4 ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων θεωρείται βασικό μέτρο πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, καθώς μειώνει την καύσιμη ύλη, όπως ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όπως τόνισε ο υπουργός, τα προηγούμενα χρόνια είχαν παρουσιαστεί δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου, κυρίως λόγω ασάφειας στις αρμοδιότητες μεταξύ κράτους και δήμων.

Ωστόσο, «πλέον έχουν καθοριστεί σαφείς οδηγίες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των καθαρισμών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών», υπογράμμισε.

Υψηλά πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τα πρόστιμα για όσους δεν προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους εγκαίρως παραμένουν υψηλά και θα επιβάλλονται με αυστηρότητα.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτουν οι αρχές για την πρόληψη κινδύνων, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ή σε ζώνες κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί και άλλες δράσεις πρόληψης που εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών η προδιαγεγραμμένη καύση χαμηλής βλάστησης και η ελεγχόμενη βόσκηση, πρακτικές που μειώνουν την καύσιμη ύλη πριν από την έναρξη του καλοκαιριού, με επιστημονική επίβλεψη.

Το κράτος έχει αυξήσει και τη χρηματοδότηση προς τους δήμους για δράσεις πολιτικής προστασίας, ενώ προγραμματίζεται και η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την ενίσχυση των τοπικών μηχανισμών καθαρισμού και ελέγχου.